🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Галлямов злится на Мишину? Итоги Гран-при в России и Японии

Главный сюжет российского этапа – срыв Галлямова в кисс-энд-крае. Почему он злится на Мишину? Бойкова и Козловский – теперь первая пара России? Обсудили, зачем им нужен четверной выброс (нет, не ради баллов), и какие были бы их шансы на Олимпиаде.

Майя и Алекс Шибутани вернулись, но, кажется, сами не ожидали такого холодного приема от судей. Что не так с их старым новым произвольным? Готова ли американская федерация все еще ставить на них в командном турнире?

А еще – бурная дискуссия про компоненты Дикиджи, программы Ветлугина и новый образ Муравьевой.

Таймкоды:

0:00 Бойкова и Козловский теперь первая пара России? Не все так просто

5:50 кто виноват в сорванном прокате Мишиной и Галлямова?

11:33 Майя объясняет, зачем Бойковой и Козловскому нужен четверной выброс

20:22 есть ли шанс на то, что Суй и Хань возьмут медаль на Олимпиаде?

28:11 почему судьи обиделись на Шибутани? У Полины есть две версии

33:27 захочет ли американская федерация везти Шибутани на Игры?

40:49 Шибутани после возвращения выглядят слишком... японскими?

49:56 Гиньяр и Фаббри никак не могут понравиться судьям. Что случилось?

55:28 «Дикиджи открыл для себя Коляду»: прогрессирует ли катание Влада?

1:03:07 почему Даниелян – второй после Дикиджи, а Ветлугин снова мимо медалей?

1:08:08 Ваня грустит из-за того, что Малинин вынужден соперничать с Кагиямой

1:14:15 «Кармен» Муравьевой или «Кармен» Загитовой?

1:20:38 Сакамото – главная претендентка на золото Олимпиады? А чего ждать от Самоделкиной?

Опубликовано: Полина Лоцик
