Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Плескачева, Юрова, Стрельцова, Костылева, Лабутина покажут произвольные программы

Плескачева и Костылева покажут произвольные программы на Гран-при России.

13 ноября на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве девушки выступят с произвольными программами.

Гран-при России среди юниоров

5-й этап, Мемориал Александра Горшкова

Москва

Девушки, КМС

Произвольная программа

Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала .

Первая разминка

1. Арина Теслина

2. Валерия Мельникова

3. Полина Значкова

4. Елизавета Кудряшова

5. Алина Королева

6. Лидия Голубова

Вторая разминка

7. Юлиана Черенева

8. Мария Лабутина

9. Милана Лебедева

10. Алиса Гориславская

11. Софья Федотова

12. Екатерина Кольцова

Третья разминка

13. Ульяна Васильева

14. Елизавета Лабутина

15. Елена Костылева

16. Виктория Стрельцова

17. Алиса Юрова

18. Лидия Плескачева

Положение после короткой программы

1. Лидия Плескачева – 68,15

2. Алиса Юрова – 64,99

3. Виктория Стрельцова – 63,73

4. Елена Костылева – 63,50

5. Елизавета Лабутина – 62,81

6. Ульяна Васильева – 62,68

7. Екатерина Кольцова – 60,10

8. Софья Федотова – 59,81

9. Алиса Гориславская – 59,32

10. Милана Лебедева – 56,87

11. Мария Лабутина – 56,14

12. Юлиана Черенева – 54,30

13. Лидия Голубова – 53,34

14. Алина Королева – 52,99

15. Елизавета Кудряшова – 49,80

16. Полина Значкова – 46,65

17. Валерия Мельникова – 43,37

18. Арина Теслина – 33,71

