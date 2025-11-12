Полина Шешелева: «Думаю, что четверные прыжки в парном катании не за горами»

Полина Шешелева: четверные прыжки в прокатах парников не за горами.

Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов прокомментировали свое выступление на этапе юниорской серии Гран-при России в Москве.

Пара одержала победу, набрав 190,12 балла.

«Некоторые элементы были выполнены хуже, чем в Красноярске. Отдохнем и будем работать еще больше.

Можно ли назвать нас парой нового поколения? Есть разница, когда прыгали, допустим, десять лет назад тулуп и сальхов. Сейчас почти все прыгают флип и лутц, я думаю, что четверные прыжки тоже не за горами», – сказала Шешелева.

«Есть ли в планах на сезон четверной выброс? Этот вопрос больше Полине насчет выброса. Все-таки его нужно тренировать в межсезонье, так как у нас старты очень часто, особо времени нет его тренировать», – добавил Карнаухов.