Плескачева о переломе ноги: «Только две недели назад мне разрешили прыгать тройные. Пока не все восстановлено, но стараюсь»

Лидия Плескачева рассказала, что больше месяца не каталась из-за травмы.

Фигуристка Лидия Плескачева пока не полностью восстановила прыжки после перелома ноги с растяжением, который получила в начале сентября.

Сегодня Плескачева заняла первое место в короткой программе на этапе юниорской серии Гран-при России в Москве.

«Я не каталась, наверное, месяц или чуть больше. Было тяжело, но я справилась. Пока что не все до конца восстановлено, но я стараюсь. Программа показывает меня с другой стороны, программу мне поставила Надежда Канаева. Только две недели назад мне разрешили прыгать тройные.

Как себя чувствовала в то время, когда получила травму? Было очень обидно, досадно, были мысли, что вдруг не смогу выйти на этапы Гран-при России. Когда уже восстановление пошло своим ходом, я отпустила ситуацию и немного успокоилась», – сказала 15-летняя фигуристка.