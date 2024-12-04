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Петр Гуменник: «Придется потренировать прыжки побольше, чтобы приземляться ровно, с запасом. Чтобы к докрученности вообще не возникало вопросов»

Петр Гуменник высказался о недокрутах на четверных прыжках.

— Не припомню, чтобы раньше вам так сильно резали технику из-за недокрутов…

— Видимо, это следствие того, что в программе появилось большое количество сложных прыжков. В прошлом сезоне я в основном делал риттбергер и два сальхова, и это было довольно легко физически: ко второму сальхову я еще не успевал особо устать, а более сложный риттбергер шел вторым элементом.

Сейчас же риттбергер стоит в произвольной программе третьим, до этого мне нужно сделать лутц и флип, а сальхов становится уже четвертым прыжком. Сделать при таком контенте второй сальхов во второй половине — это, конечно, намного тяжелее.

— То есть докруты — это вопрос времени и тренировок?

— Да. Надо просто целенаправленно над этим работать, добиваться, чтобы пришла легкость. В межсезонье я вообще об этом не задумывался, если честно. Сейчас, получается, придется потренировать прыжки побольше, чтобы приземляться нарочито ровно, с запасом. Чтобы к докрученности вообще не возникало вопросов.

<...>

— Не бывает внутреннего раздражения, когда что-то учишь, стараешься, начинаешь понимать, что стал сильнее, а потом приезжаешь на соревнования и видишь, что кто-то другой уже вышел на более высокий виток сложности?

— Ну да, иногда бывает немного обидно.

Порой задумываюсь: если бы несколько лет назад прыгал так, как прыгаю сейчас, этого бы с запасом хватало, чтобы у всех выигрывать. Сейчас уже много кто делает лутц, флип, вставляет в произвольную по четыре-пять четверных. С другой стороны, как раз это служит для меня дополнительной мотивацией.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
logoПетр Гуменник
logoсборная России
мужское катание
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