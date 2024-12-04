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Гуменник о контенте на ЧР: «Готовиться по-любому нужно к тому, чтобы делать пять четверных. Если вдруг что-то пойдет не так, всегда можно оставить четыре»

Петр Гуменник рассказал, что к чемпионату России готовит контент с 5 четверными.

Гуменник занял шестое место на Гран-при России в Санкт-Петербурге. В короткой программе фигурист упал на четверном риттбергере, в произвольной попытался исполнить пять четверных прыжков, но на двух допустил падения. 

— После неудачи в короткой программе я сам себе в голове сменил настройку как раз с тем, чтобы не быть подавленным. Если ориентируешься в первую очередь на занятое место, а оно — седьмое, то это не очень приятно. Вот я и решил сконцентрироваться на выполнении сложного контента.

— На пяти квадах?

— Скорее на том, чтобы исполнить лутц и флип, а потом уже смотреть, что и как делать дальше. Это сильно меня воодушевляло, и я понимал, что такой настрой способен привести к лучшему результату. Не скажу, что поставленная задача была полностью выполнена, но первые шаги в этом направлении сделаны неплохо. Я впервые соединил лутц и флип в одной программе, впервые выкрутил пять четверных, а главное, почувствовал в себе силы в скором времени катать программу с таким контентом чисто.

— Я правильно понимаю, что на чемпионате России в Омске вы намерены замахнуться именно на такой набор прыжков?

— Да.

— Многие, знаю, предпочитают не идти на максимальный риск на главном старте сезона.

— Возможно, в моем случае это будет оправданно. Готовиться по-любому нужно к тому, чтобы делать пять четверных. Если вдруг что-то пойдет не так, всегда можно оставить четыре.

— В одном из комментариев после вашего неудачного выступления в короткой программе болельщики недоумевали: мол, зачем Гуменник продолжает «убиваться» о четверной риттбергер, а не заменит его на тот же сальхов.

— Я бы скорее лутц тренировал, чтобы вместо риттбергера поставить. А перед чемпионатом России взвесил бы все за и против. Попытался бы понять, насколько легче может пойти тот же сальхов, и сравнил бы возможную разницу в баллах и разницу в уверенности исполнения прыжка. Короткая программа, мне кажется, сложна как раз тем, что любая ошибка в ней приводит к более катастрофичным последствиям по сравнению с произвольной. Поэтому все и стараются катать более стабильные варианты.

— В произвольной программе в Питере вы так страшно рухнули со второго прыжка, улетев под борт, что я даже вспомнила о том, что фигуристов в обязательном порядке учат падать в детстве.

— Так если не научишься, то и не доживешь до серьезных результатов. Не помню, заставляли меня специально или нет, но в памяти очень хорошо отложился период с десяти до 15 лет, когда пытался освоить аксель. Все тренировки я проводил, препарируя этот прыжок, падал с него по 20 раз за занятие и хорошо научился группироваться и избегать травм. Это я умею, — сказал Гуменник. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
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