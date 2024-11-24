Новая реальность в фигурке: экс-чемпионка Тутберидзе в слезах, возникла другая сила с ультра-си
На Гран-при России опять неожиданность в женском катании: ученицы Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко даже не попали в призы.
Еще бы в позапрошлом сезоне никто бы не поверил, что Софья Акатьева и Софья Муравьева вчистую проиграют соперницам с обычным набором тройных.
Но теперь это реальность.
1. Если у Муравьевой проблемы начались еще год назад, то для Акатьевой такой расклад – драма.
Софья выиграла чемпионат России в декабре 2022-го (с тройными акселями и двумя четверными тулупами), и казалось, что она – главный фаворит Олимпиады-2026, если наших туда пустят.
Но потом – стрессовый перелом стопы, долгое восстановление и пропуск сезона. Акатьева все-таки вернулась, но пока ей очень трудно.
На дебютном этапе Гран-при России Софья сорвала каскад в короткой программе и наошибалась в произвольной, хоть и сумела в итоге заехать в призы. В Санкт-Петербурге короткая вышла лучше, но произвольная развалилась.
Падение с четверного тулупа, бабочка на лутце и недокрут в четверть на риттбергере в каскаде – 128,13 балла за программу отбросили Акатьеву на пятое место.
Софья, конечно, сильно расстроилась.
Михаил Коляда и Анна Щербакова, которые комментировали соревнования, тоже очень ярко реагировали на неудачи.
«Показалось, что она слишком аккуратненько шла на первый четверной, и просто мощи не хватило. Но она в него вкрутилась, в прошлый раз такого не было, так что прогресс идет.
Во второй половине программы мне показалось, что немножко сил не было. Может быть, эмоционально как-то не хватило ее, на дорожке она явно засомневалась.
Но она боролась до конца. Было видно, как она в моменте расстраивалась, но собирала волю в кулак и делала все дальше», – вот разбор проката от Щербаковой в эфире.
Возвращаться после большого перерыва и травмы – очень сложно. Да и взросление явно не помогает – тело постоянно меняется.
2. Акатьева и Муравьева не смогли, зато у нас появился новый претендент на лидерство с ультра-си – Алина Горбачева выиграла первый в карьере этап Гран-при.
Наконец-то получился четверной сальхов – в Красноярске был степ-аут, но теперь чисто.
Ну и дальше позитивного заряда хватило на всю программу: классный прокат с высокими GOE, почти 91 балл за технику.
Горбачева напрыгивает сальхов давно, но другие ультра-си пока не идут, хотя Алина учит триксель и четверной лутц. Впрочем, пока достаточно и сальхова.
Алина уже нацеливается на золото чемпионата России: «Завтра у меня будет выходной – надо чуть-чуть выдохнуть, с новыми силами буду готовиться к чемпионату России, буду следовать беспрекословно мнению тренеров, чтобы подойти к чемпионату в лучшей форме. Конечно, есть желание выиграть чемпионат, я буду стремиться к этому».
3. В нынешнем женском катании в России необычная новая реальность – спортсменки с тройными без проблем заезжают на подиум.
И даже не в том дело, что у них ультра-си не получаются – они их просто не делают.
Ученица Светланы Соколовской Софья Важнова взяла первую медаль по взрослым, ее самый сложный элемент – каскад из тройного лутца, двойного акселя и двойного тулупа.
Вероника Яметова вновь на втором месте – кстати, в пятый раз подряд. И пусть у нее нет четверных, главная сила (что сейчас, пожалуй, важнее всего) – стабильность. И минимум ошибок.
И это не исключение, а правило – два победных этапа у 18-летней Анны Фроловой без четвертных только подтверждают.
«Нашла коннект со своим телом». Перезапустила карьеру в 18 и теперь среди главных фигуристок России
Еще из непривычного – доминированию учениц Тутберидзе, похоже, пришел конец. Еще в прошлом сезоне намечался спад, теперь он заметен отчетливее. Да, есть Аделия Петросян, но и она катает не без срывов. А дальше – нестабильная пока Садкова и Акатьева с множеством проблем.
А самой Тутберидзе на Гран-при по-прежнему нет – хоть что-то не меняется.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
5-й этап
Санкт-Петербург
«Невский лед»
Женщины
Итоговое положение
1. Алина Горбачева – 234,58
2. Вероника Яметова – 213,39
3. Софья Важнова – 208,49
4. Софья Муравьева – 205,85
5. Cофья Акатьева – 203,67
6. Екатерина Анисимова – 181,82
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Сейчас мы просто возвращаемся к нормальности, когда другие тренеры тоже научились ставить девочкам квады, и всё зависит от текущего здоровья и природного таланта. А стабильные девочки с тройными на пьедестале- это прекрасно, но это не будущее, просто временное настоящее.
Так что порадуемся за команду Федченко, в отсутствии международки нам как никогда нужна здоровая конкуренция тренеров и их учениц, чтобы снова приблизиться к пику имени ТЩК(В).