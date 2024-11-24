Новая реальность в фигурке: экс-чемпионка Тутберидзе в слезах, возникла другая сила с ультра-си

На Гран-при России опять неожиданность в женском катании: ученицы Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко даже не попали в призы.

Еще бы в позапрошлом сезоне никто бы не поверил, что Софья Акатьева и Софья Муравьева вчистую проиграют соперницам с обычным набором тройных.

Но теперь это реальность.

1. Если у Муравьевой проблемы начались еще год назад, то для Акатьевой такой расклад – драма.

Софья выиграла чемпионат России в декабре 2022-го (с тройными акселями и двумя четверными тулупами), и казалось, что она – главный фаворит Олимпиады-2026, если наших туда пустят.

Но потом – стрессовый перелом стопы, долгое восстановление и пропуск сезона. Акатьева все-таки вернулась, но пока ей очень трудно.

На дебютном этапе Гран-при России Софья сорвала каскад в короткой программе и наошибалась в произвольной, хоть и сумела в итоге заехать в призы. В Санкт-Петербурге короткая вышла лучше, но произвольная развалилась.

Падение с четверного тулупа, бабочка на лутце и недокрут в четверть на риттбергере в каскаде – 128,13 балла за программу отбросили Акатьеву на пятое место.

Софья, конечно, сильно расстроилась.

Михаил Коляда и Анна Щербакова, которые комментировали соревнования, тоже очень ярко реагировали на неудачи.

«Показалось, что она слишком аккуратненько шла на первый четверной, и просто мощи не хватило. Но она в него вкрутилась, в прошлый раз такого не было, так что прогресс идет.

Во второй половине программы мне показалось, что немножко сил не было. Может быть, эмоционально как-то не хватило ее, на дорожке она явно засомневалась.

Но она боролась до конца. Было видно, как она в моменте расстраивалась, но собирала волю в кулак и делала все дальше», – вот разбор проката от Щербаковой в эфире.

Возвращаться после большого перерыва и травмы – очень сложно. Да и взросление явно не помогает – тело постоянно меняется.

2. Акатьева и Муравьева не смогли, зато у нас появился новый претендент на лидерство с ультра-си – Алина Горбачева выиграла первый в карьере этап Гран-при.

Наконец-то получился четверной сальхов – в Красноярске был степ-аут, но теперь чисто.

Ну и дальше позитивного заряда хватило на всю программу: классный прокат с высокими GOE, почти 91 балл за технику.

Горбачева напрыгивает сальхов давно, но другие ультра-си пока не идут, хотя Алина учит триксель и четверной лутц. Впрочем, пока достаточно и сальхова.

Алина уже нацеливается на золото чемпионата России: «Завтра у меня будет выходной – надо чуть-чуть выдохнуть, с новыми силами буду готовиться к чемпионату России, буду следовать беспрекословно мнению тренеров, чтобы подойти к чемпионату в лучшей форме. Конечно, есть желание выиграть чемпионат, я буду стремиться к этому».

3. В нынешнем женском катании в России необычная новая реальность – спортсменки с тройными без проблем заезжают на подиум.

И даже не в том дело, что у них ультра-си не получаются – они их просто не делают.

Ученица Светланы Соколовской Софья Важнова взяла первую медаль по взрослым, ее самый сложный элемент – каскад из тройного лутца, двойного акселя и двойного тулупа.

Вероника Яметова вновь на втором месте – кстати, в пятый раз подряд. И пусть у нее нет четверных, главная сила (что сейчас, пожалуй, важнее всего) – стабильность. И минимум ошибок.

И это не исключение, а правило – два победных этапа у 18-летней Анны Фроловой без четвертных только подтверждают.

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Еще из непривычного – доминированию учениц Тутберидзе, похоже, пришел конец. Еще в прошлом сезоне намечался спад, теперь он заметен отчетливее. Да, есть Аделия Петросян, но и она катает не без срывов. А дальше – нестабильная пока Садкова и Акатьева с множеством проблем.

А самой Тутберидзе на Гран-при по-прежнему нет – хоть что-то не меняется.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

5-й этап

Санкт-Петербург

«Невский лед»

Женщины

Итоговое положение

1. Алина Горбачева – 234,58

2. Вероника Яметова – 213,39

3. Софья Важнова – 208,49

4. Софья Муравьева – 205,85

5. Cофья Акатьева – 203,67

6. Екатерина Анисимова – 181,82

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев