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Валиева исполнит роль Крысиной Королевы в шоу Навки «Щелкунчик»

Камила Валиева сыграет роль Крысиной Королевы в шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».

«Раскрываем секрет! Камила Валиева выступит в роли Крысиной Королевы в самом ожидаемом шоу этого года «Щелкунчик» 🐭👑», – сообщается в телеграм-канале Navka Show.

Шоу пройдет с 20 декабря по 12 января во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Navka Show
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