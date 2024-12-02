Анастасия Мишина и Александр Галлямов не выступят в финале Кубка Санкт-Петербурга
Галлямов сообщил, что они с Мишиной не выступят в финале Кубка Санкт-Петербурга.
«К сожалению для нас как для спортсменов, которые представляют Санкт‑Петербург, мы не примем участие в финале Кубка города. По причине того, что у нас огромная загруженность и на кону стоит медаль чемпионата России, который пройдет в Омске.
Мы всегда с огромным уважением и внутренней радостью выступали на соревнованиях Санкт‑Петербурга, в том числе и на втором этапе Кубка, и на Мемориале Панина‑Коломенкина. Извиняемся перед нашими болельщиками, что не сможем принять участие в турнире», — сказал Галлямов.
Финал Кубка Санкт‑Петербурга пройдет с 3 по 4 декабря.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости