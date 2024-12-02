Анастасия Мишина и Александр Галлямов не выступят в финале Кубка Санкт-Петербурга

Галлямов сообщил, что они с Мишиной не выступят в финале Кубка Санкт-Петербурга.

«К сожалению для нас как для спортсменов, которые представляют Санкт‑Петербург, мы не примем участие в финале Кубка города. По причине того, что у нас огромная загруженность и на кону стоит медаль чемпионата России, который пройдет в Омске.

Мы всегда с огромным уважением и внутренней радостью выступали на соревнованиях Санкт‑Петербурга, в том числе и на втором этапе Кубка, и на Мемориале Панина‑Коломенкина. Извиняемся перед нашими болельщиками, что не сможем принять участие в турнире», — сказал Галлямов.

Финал Кубка Санкт‑Петербурга пройдет с 3 по 4 декабря.