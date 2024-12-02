Жук о работе с Мишиной и Галлямовым: «Первый год был непростым, а на третий мы уже привыкли друг к другу и стало в высшей степени комфортно»

Тренеры Жук и Свинин рассказали о постановке программ для пары Мишина – Галлямов.

– Ирина, Александр, расскажите, пожалуйста, о своем опыте постановки программ для спортсменов парного катания. Сложно ставить программы не танцорам?

Свинин: Три года назад Тамара Николаевна Москвина пригласила нас поставить программы для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова . Мы уже занимались постановкой программ парникам, но не для таких топовых пар, как эти ребята. Мы познакомились с ними и сразу приступили к работе.

Жук: Мы были совершенно незнакомы с этой парой. Да, мы, конечно, видели их на соревнованиях, но не представляли, какие они в работе, что им нравится, а что нет. Нужно было время, чтобы начать понимать их, а им – нас.

Когда такой контакт складывается, когда находим общий язык, тогда работать становится легче. Первый год был непростым, а на третий год мы уже привыкли друг к другу и работать стало в высшей степени комфортно.

Свинин: Наша первая программа называлась «Элвис Пресли», затем были «Грезы любви», и вот сейчас – «Майкл Джексон». Также на шоу «Русский вызов» мы ставили для них номер «12 стульев».

Жук: Я про этот номер хочу отдельно сказать. Во-первых, Саша совершенно гениально подобрал и скомпоновал музыку. Когда он мне ее прислал, я подумала: «Боже мой, где он нашел ее? Фантастика просто!»

Там же изначально была только песня «Где среди пампасов бегают бизоны» – и все. Как Саша нашел все остальное, как собрал это воедино, —для меня остается загадкой. Словом, было много интересных идей, и мы с ребятами довольно быстро на кураже поставили этот номер.

Свинин: Они так же на кураже и откатали этот номер. Вообще, у Насти с Сашей огромный плюс-старт. Они вышли на лед и откатались так, словно это была обычная тренировка. В общем, работать с ними – одно удовольствие. Но это показательный номер, а с произвольной программой, конечно, было намного сложнее.