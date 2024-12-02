«Смотрим». Глейхенгауз показал, как Петросян выполняет на тренировке тройной аксель и четверной флип
Даниил Глейхенгауз показал, как проходит тренировка центре Этери Тутберидзе.
Хореограф опубликовал видео, на которых Аделия Петросян выполняет тройной аксель и четверной флип, а Этери Тутберидзе за ней наблюдает.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Даниила Глейхенгауза
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