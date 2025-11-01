«Чилл плюс вайб». Загитова записала влог перед Гран-при в Красноярске
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова записала влог перед началом второго этапа Гран-при России, который пройдет 2-3 ноября в Красноярске.
Видео опубликовал Первый канал. Загитова после тренировочных прокатов пообщалась с участниками женских и мужских соревнований, в том числе с Даниилом Самсоновым.
Загитова: В каком институте ты учишься?
Самсонов: Я учусь в МГАФКе.
Загитова: Сфера какая?
Самсонов: Тренер по фигурному катанию.
Загитова: То есть ты потом в дальнейшем видишь себя тренером?
Самсонов: Да.
Загитова: А что бы ты себе сказал, будь ты тренером, перед выходом на соревнования?
Самсонов: Ну, сложный вопрос. «Чилл плюс вайб», что-то такое можно.
Загитова: Вот, вот! Чилл плюс вайб! Светлана Владимировна (Соколовская), если вы смотрите этот влог, значит, знаете, что ему говорить.
ВЛОГ ЗАГИТОВОЙ О ЖЕНСКОМ ГРАН-ПРИ