«Чилл плюс вайб». Загитова записала влог перед Гран-при в Красноярске

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова записала влог перед началом второго этапа Гран-при России, который пройдет 2-3 ноября в Красноярске.

Видео опубликовал Первый канал. Загитова после тренировочных прокатов пообщалась с участниками женских и мужских соревнований, в том числе с Даниилом Самсоновым.

Загитова : В каком институте ты учишься?

Самсонов : Я учусь в МГАФКе.

Загитова : Сфера какая?

Самсонов : Тренер по фигурному катанию.

Загитова : То есть ты потом в дальнейшем видишь себя тренером?

Самсонов : Да.

Загитова : А что бы ты себе сказал, будь ты тренером, перед выходом на соревнования?

Самсонов : Ну, сложный вопрос. «Чилл плюс вайб», что-то такое можно.

Загитова : Вот, вот! Чилл плюс вайб! Светлана Владимировна (Соколовская), если вы смотрите этот влог, значит, знаете, что ему говорить.

ВЛОГ ЗАГИТОВОЙ О ЖЕНСКОМ ГРАН-ПРИ

ВЛОГ ЗАГИТОВОЙ О МУЖСКОМ ГРАН-ПРИ