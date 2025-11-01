Видео
4

«Чилл плюс вайб». Загитова записала влог перед Гран-при в Красноярске

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова записала влог перед началом второго этапа Гран-при России, который пройдет 2-3 ноября в Красноярске.

Видео опубликовал Первый канал. Загитова после тренировочных прокатов пообщалась с участниками женских и мужских соревнований, в том числе с Даниилом Самсоновым.

Загитова: В каком институте ты учишься?

Самсонов: Я учусь в МГАФКе.

Загитова: Сфера какая?

Самсонов: Тренер по фигурному катанию.

Загитова: То есть ты потом в дальнейшем видишь себя тренером?

Самсонов: Да.

Загитова: А что бы ты себе сказал, будь ты тренером, перед выходом на соревнования?

Самсонов: Ну, сложный вопрос. «Чилл плюс вайб», что-то такое можно.

Загитова: Вот, вот! Чилл плюс вайб! Светлана Владимировна (Соколовская), если вы смотрите этот влог, значит, знаете, что ему говорить.

ВЛОГ ЗАГИТОВОЙ О ЖЕНСКОМ ГРАН-ПРИ

ВЛОГ ЗАГИТОВОЙ О МУЖСКОМ ГРАН-ПРИ

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Первый канал
logoАлина Загитова
видео
logoПервый канал
logoСерия Гран-при России
logoДаниил Самсонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Канады. Малинин, Аймо, Мемола, Эгадзе, Томоно покажут короткие программы
3 минуты назадLive
Роман Костомаров: «Я всегда жалел: почему я не одиночник?! В паре кататься – это просто ад! Споры, ругань, разборки»
15 минут назад
Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье лидируют после ритм-танца, Рид и Амбрулевичюс – 2-е, Каррейра и Пономаренко – 3-и
26 минут назад
Навка пожелала удачи Валиевой: «Чтобы Камила осуществила ту мечту, к которой идет всю жизнь. Вместе с ней к этой мечте идет вся Россия»
сегодня, 19:04
Гербольдт об уходе Валиевой от Тутберидзе: «Это всегда очень больно, неприятно и обидно, но она не первая и не последняя. Спортсмены вправе на такое решение»
сегодня, 18:39
Песков после выступления Валиевой в шоу Навки: «Камила блистательна. Блистательна и великолепна»
сегодня, 18:29
Валиева дебютировала в роли Черного лебедя в шоу Навки и исполнила тройной тулуп
сегодня, 18:16
Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Щербинина и Петров выйдут на лед с короткими программами
сегодня, 17:30
Наталья Бестемьянова: «Олимпиаду обязательно стоит показывать в России. Нам нужно знать, куда движется мировой спорт»
сегодня, 17:28
Елена Радионова: «Валиевой вполне реально вернуться на высокий уровень. Уровень женского катания упал, обилия четверных прыжков нет»
сегодня, 17:21
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Рид и Амбрулевичюс, Каррейра и Пономаренко покажут произвольные танцы
4 минуты назад
Гран-при России. «Красноярье». Угожаев, Самсонов, Федоров, Мозалев и Ветлугин выступят с короткими программами
сегодня, 17:30
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
сегодня, 13:18
Гран-при Канады. Чиба, Левито, Гутманн, Накаи, Теннелл выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 13:05
Гран-при Канады. Хазе и Володин, Стеллато-Дудек и Дешам, Перейра и Мишо представят произвольные программы
сегодня, 12:24
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
сегодня, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
сегодня, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08