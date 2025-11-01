1

Роман Костомаров: «Я всегда жалел: почему я не одиночник?! В паре кататься – это просто ад! Споры, ругань, разборки»

Костомаров: кататься в паре – это просто ад, всегда жалел, что я не одиночник.

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о сложностях в начале карьеры.

«Если ты в 17-20 лет сдашься, то тебе придется начинать что-то другое с нуля. Нужно просто продолжать пахать, и результат будет. Многие ребята сдаются, потому что безденежье в 20-25 лет ведет к отчаянию. Хочется найти более легкий путь, начать выступать за другую страну. Я как-то выдержал это. Тренер всегда говорил: «потерпи». Самое главное в спорте – терпение.

Я не помню каких-то страшных поражений. Было гораздо больше других трудностей: смена тренеров, партнерши – это всегда болезненно. Это откидывает назад. Я всегда жалел: «Почему я не одиночник?!» В паре кататься – это просто ад! Это споры, ругань, разборки. Нужно остыть, чтобы не повесить коньки на гвоздь.

Переругаешься к чертовой матери, думаешь: «Да сколько это может продолжаться?» Потом через полчаса говоришь себе: «Потерпи, осталось чуть-чуть, это твое будущее», – поделился воспоминаниями Костомаров.

В разные годы партнершами Костомарова были Екатерина Давыдова, Анна Семенович и Татьяна Навка. 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Комсомольская правда»
