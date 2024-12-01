Глейхенгауз о подготовке Петросян к чемпионату России: «По контенту еще будем определяться: будем усложнять или сделаем ставку на чистый прокат»
Даниил Глейхенгауз рассказал о подготовке Аделии Петросян к чемпионату России.
— У Аделии Петросян менялась подготовка к этапам Гран‑при. Поменяется ли она к чемпионату России?
— По поводу Аделии: в ее случае последний этап был неплохой, уже короткая была на очень высоком уровне, произвольная — с одной ошибкой, поэтому чуть‑чуть дали ей подвосстановиться.
Сейчас уже готовимся в обычном режиме, тренируемся, прокатываем, так что по контенту еще будем определяться: будем усложнять или не будем и сделаем ставку на чистый прокат, — сказал Глейхенгауз.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 22 декабря в Омске.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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