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Глейхенгауз о подготовке Петросян к чемпионату России: «По контенту еще будем определяться: будем усложнять или сделаем ставку на чистый прокат»

Даниил Глейхенгауз рассказал о подготовке Аделии Петросян к чемпионату России.

— У Аделии Петросян менялась подготовка к этапам Гран‑при. Поменяется ли она к чемпионату России?

— По поводу Аделии: в ее случае последний этап был неплохой, уже короткая была на очень высоком уровне, произвольная — с одной ошибкой, поэтому чуть‑чуть дали ей подвосстановиться.

Сейчас уже готовимся в обычном режиме, тренируемся, прокатываем, так что по контенту еще будем определяться: будем усложнять или не будем и сделаем ставку на чистый прокат, — сказал Глейхенгауз.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 22 декабря в Омске.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
женское катание
logoМатч ТВ
logoДаниил Глейхенгауз
logoсборная России
logoАделия Петросян
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