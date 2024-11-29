Даниил Глейхенгауз: «Петросян сейчас могла бы уже быть чемпионкой Европы и мира, а на следующий год – Олимпиада. Непонятно, была бы у нее потом мотивация продолжать»

Глейхенгауз рассказал, что Аделия Петросян мотивирована продолжать карьеру.

«Она бы сейчас могла быть уже чемпионкой Европы и мира, а на следующий год – Олимпийские игры. Хорошо, бороться за тройку на Европе и мире и за тройку на Олимпиаде. Она бы этот путь прошла бы – три взрослых сезона. И после Олимпиады непонятно – была бы мотивация продолжать или нет?

Сейчас у нее этой возможности нет. И ее цель в любом случае будет кататься дальше – до того, чтобы выйти на международную арену и выиграть эти соревнования.

Это сложно, но я не вижу в этом ничего невозможного. Понятное дело: физиология, изменение тела, падает скорость вращения, сложнее доехать программу. Но это все не про невозможность.

Невозможность – это когда просто нет мотивации. Когда человек не хочет следить за собой, столько тренироваться, сколько тренировался. Если позволяет здоровье, нет серьезных травм, то все остальное можно преодолевать», – сказал Даниил Глейхенгауз , хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе, в шоу «Каток».

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