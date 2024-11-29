Даниил Глейхенгауз: «Акатьевой немного сложно найти соревновательную уверенность. У нее переходный возраст, тяжело, перестраивается организм»

Даниил Глейхенгауз рассказал о форме Аделии Петросян и Софьи Акатьевой.

«У Аделии этап в Москве был на очень хорошем уровне. В Казани еще немножко сыровато было, в произвольной многое не получилось, в короткой были потеряны баллы на вращении. Но идет прогресс от прокатов к первому этапу, от первого ко второму. Хочется продолжить эту траекторию к чемпионату России, чтобы там показать чистое катание в обеих программах.

Мне нравится, как она сейчас тренируется. Она в хорошей форме. Это еще тот период, когда тренер и спортсмен получают удовольствие от процесса. Тренер вкладывается, спортсмен вкладывается, еще ее мама в нее очень вкладывается и контролирует ее. Это то, о чем мы всегда говорим, что родители должны работать в унисон с тренером и помогать. Если вы двигаетесь в одном направлении и у вас одно мнение на все вопросы, то получается хорошая работа.

Она сейчас в хорошей форме, следит за весом, следит за режимом. На тренировках выполняется нужный объем, который приводит к тем результатам, что в данный момент она лидер нашей сборной.

По Соне ситуация чуть сложнее. Она пропустила из-за травмы целый сезон. Ей немножко сложно найти соревновательную уверенность. Она думает, что выходит и все как обычно, но что-то идет не так: нервы, ноги не слушаются.

После Петербурга мы обсуждали четверной тулуп, с которого она упала – она его сделала за 30 секунд до того как встать в начальную позу. На шестиминутной разминке она сделала его несколько раз, потом, пока выставляли оценки, прыгнула. А потом она встала, поехала и вообще не похожая попытка была. Недокрут, падение, ноги вообще не те. И это вопрос уже только психологии.

Понятное дело, что сейчас она еще не звенит, это не суперформа. У нее переходный возраст, тяжело, перестраивается организм. Делаем прокаты – ей тяжело доехать свежей, ноги садятся. На это накладывается пропуск и излишние нервы. Поэтому происходят такие прокаты, как в Санкт-Петербурге», – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе в шоу «Каток».