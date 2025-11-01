Валиева дебютировала в роли Черного лебедя в шоу Навки и исполнила тройной тулуп
Фигуристка Камила Валиева дебютировала в роли Одиллии (Черного лебедя) в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».
Премьера шоу прошла в Москве на «Навка-Арене».
25 декабря истечет срок дисквалификации Валиевой за допинг. С 25 октября ей разрешено официально приступить к тренировкам.
Журналист Константин Лесик также сообщает, что фигуристка во время шоу исполнила тройной тулуп.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Константина Лесика
