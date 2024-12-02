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Журова о нарушениях ПДД Загитовой: «Посоветовала бы родителям Алины поговорить с ней, чтобы вразумили ее и больше не нарушала»

Журова посоветовала родителям Загитовой поговорить с дочерью и вразумить ее.

Ранее издание «Постньюс» сообщило, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в 2024 году нарушила правила дорожного движения 197 раз. За все время владения авто у нее накопилось штрафов на 497 тысяч рублей.

«Нарушения ПДД, конечно, должны наказываться. В советское время за такое количество нарушений Загитову точно лишили бы водительских прав. Дело даже не в сумме ее штрафов в 500 тысяч рублей. Нарушая правила дорожного движения, ты просто создаешь опасность.

А тут, получается, постоянные нарушения. Мы все любим Алину и хотим, чтобы с ней ничего не случилось. Я бы посоветовала родителям Загитовой поговорить с ней, чтобы вразумили ее и больше не нарушала.

Но я сомневаюсь, что Алина всегда сама водит машину. То, что у нее есть два автомобиля, это еще не значит, что она всегда за рулем. Она может давать машину родственникам или у нее есть водитель. А ее кружки из автомобиля могут быть просто для красивой картинки», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. 

«2023, 2024: ноль штрафов. Выезжаю к Алине Великой, поделюсь знаниями ПДД». Вероника Степанова показала фото за рулем авто

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
logoСветлана Журова
logoАлина Загитова
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