Татьяна Тарасова о штрафах Загитовой на 497 тысяч: «Алина способна заплатить такую сумму»
Татьяна Тарасова заявила, что Загитова должна оплатить штрафы за нарушения ПДД.
Ранее издание «Постньюс» сообщило, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в 2024 году нарушила правила дорожного движения 197 раз. За все время владения авто у нее накопилось штрафов на 497 тысяч рублей.
«Если Загитова нарушала ПДД, то она должна заплатить все штрафы, как любой другой гражданин.
Алина способна заплатить такую сумму», – сказала заслуженный тренер СССР.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
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