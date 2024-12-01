Даниил Глейхенгауз: «Мы следим за здоровьем Базылюк, и оно в любом случае важнее, чем ближайшие соревнования»
Маргарита Базылюк из-за микротравмы мягких тканей пропустила этап Гран-при России среди юниоров в Москве. Ее выступление было перенесено на этап Гран-при в Санкт-Петербурге, там она заняла четвертое место.
7 декабря фигуристка должна принять участие в Кубке Первого канала среди юниоров.
— Как проходит восстановление Маргариты Базылюк? С каким контентом планируете выступать на командном турнире среди юниоров?
— Мы пока не определились с контентом, будем смотреть по ситуации. Мы следим за ее здоровьем, и оно в любом случае важнее, чем ближайшие соревнования, поэтому мы будем смотреть.
Если она будет себя чувствовать хорошо, и у нее ничего не будет болеть, тогда мы будем выступать.
— Есть вопрос даже о невыступлении?
— Он не стоит так, что он есть или нет. Просто мы говорим так, что если ее не будет ничего беспокоить. Потому что мы в любом случае будем ее беречь, и ее основные соревнования — это чемпионат России среди юниоров, а командный турнир — это больше как шоу и праздник для спортсменов, чем необходимость, — сказал Глейхенгауз.
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