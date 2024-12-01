Даниил Глейхенгауз: «С Акатьевой занимаемся стабильностью четверного тулупа, потому что он еще не был настолько стабилен, чтобы 100% ждать выезда на соревнованиях»

Глейхенгауз рассказал, что Акатьева работает над стабильностью четверного тулупа.

— Как эмоциональное состояние у Сони Акатьевой? Что ей мешает чисто показать в прокате то, что она может?

— Соня после соревнований приехала, мы уже всем штабом поговорили с ней. Сейчас она работает, мы занимаемся стабильностью четверного тулупа, потому что он еще не был настолько стабилен, чтобы 100% ждать выезда на соревнованиях.

Мы всегда говорим, что для того, чтобы уверенно показывать элемент на старте, его нужно на тренировках делать процентов 80–90, тогда и на старте ты будешь выходить и делать его более уверенно. Поэтому сейчас работаем именно над стабильностью тулупа, накатываем программы.

Главное, чтобы ей хватало сил на вторую половину, что нам помешало сейчас на этапе в Петербурге. Но это все равно сказывается очень часто из‑за нервов, потому что когда мы слишком сильно переживаем, нервничаем, то и силы заканчиваются быстрее. И во второй половине (программы) ноги уже не слушаются, поэтому вылезают эти ошибки, которые так часто в тренировочном процессе не выскакивают, — сказал Глейхенгауз .