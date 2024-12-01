Глейхенгауз о контенте Мозалева: «Рассматриваем вариант с двумя четверными в короткой программе»

Глейхенгауз рассказал о контенте Мозалева к чемпионату России по фигурному катанию.

— В каком состоянии Андрей Мозалев? Планируется ли усложнение контента к чемпионату России?

— Только если усложнение контента в короткой программе. Мы сейчас рассматриваем вариант с двумя четверными в короткой программе. Но опять же, это будет зависеть от того, насколько в тренировочном процессе это будет часто выполняться чисто.

Если он накатает это так, что мы будем уверены в этом, тогда поедем с двумя четвертными. Если этого не будет, то будем делать ставку на чистый прокат, потому что в короткой программе важнее не допустить ошибку, чем пойти в самые сложные вещи.

В произвольной программе контент тот же, но его надо просто выполнить чисто, везде всё докрутить, не сделать никаких помарок, степ‑аутов, троек, и тогда сумма баллов будет приличной, — сказал Глейхенгауз.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 22 декабря в Омске.