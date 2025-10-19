  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Тарасова: «Малинин – фигурист будущего. Даже не понимаю, как судьи ставили ему оценки, можно было бы спокойно еще 40 баллов сверху дать»
2

Татьяна Тарасова: «Малинин – фигурист будущего. Даже не понимаю, как судьи ставили ему оценки, можно было бы спокойно еще 40 баллов сверху дать»

Тарасова считает, что у Малинина нет конкурентов в борьбе за золото Олимпиады.

Сегодня американский фигурист Илья Малинин победил на этапе Гран-при во Франции с преимуществом в 40 баллов. 

«А что особо говорить о мужском одиночном катании? Там катается абсолютный гений, который показывает, что можно делать и так.

Совершенно другое одиночное катание, Илья – фигурист будущего. Даже не понимаю, как судьи ставили ему оценки, можно было бы спокойно еще 40 баллов сверху дать.

На сегодняшний день никто не может составить ему конкуренцию, он будет соревноваться только с самим собой. Уникальный парень всем на радость. При этом он еще не все показал во Франции.

Я до сих пор под впечатлением, даже заикаюсь немного. Что может помешать ему выиграть Олимпиаду? Повторюсь — у него нет конкурентов. Пожелаем, чтобы он был здоров», – сказала Татьяна Тарасова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
logoсборная США
мужское катание
logoГран-при Франции
logoИлья Малинин
logoТатьяна Тарасова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Илья Малинин: «Я до последнего не знал, приеду ли во Францию. Не думал о рекордах или баллах, мне было главное доехать программу до конца»
15сегодня, 14:43
Глейхенгауз о произвольной программе Малинина: «Для Ильи – макет, для всего мира – невыполнимая задача»
20сегодня, 13:33
⚡ Гран-при Франции. Малинин победил с отрывом в 40 баллов, Сяо Хим Фа – 2-й, Эгадзе – 3-й
451сегодня, 13:15
Главные новости
Тарасова о конкуренции Петросян с японками: «У нее есть все, чтобы выигрывать. Поэтому на Олимпиаде будет очень интересное противостояние»
118 минут назад
Татьяна Тарасова: «Мне кажется, Фурнье-Бодри и Сизерон не выиграют Олимпийские игры. Надо внимательно смотреть и на конкурентов»
426 минут назад
Ника Эгадзе: «Рад наконец-то получить медаль. До этого пять раз я был на четвертом месте»
741 минуту назад
Адам Сяо Хим Фа: «В начале сезона чувствовал давление, потому что он олимпийский. Много тренировался, но не все получалось»
3сегодня, 15:29
Фир и Гибсон об академии Монреаля: «Мы очень рады переживать все моменты олимпийского сезона вместе, как команда»
6сегодня, 15:27
Рид и Амбрулевичюс: «Как команда мы победили, ведь все медали будут в Монреале»
12сегодня, 15:09
Илья Малинин: «Я до последнего не знал, приеду ли во Францию. Не думал о рекордах или баллах, мне было главное доехать программу до конца»
15сегодня, 14:43
Оценка судьи из Литвы для Гиньяр и Фаббри на Гран-при Франции оказалась на 10 баллов ниже средней
44сегодня, 14:28
Глейхенгауз о произвольной программе Малинина: «Для Ильи – макет, для всего мира – невыполнимая задача»
20сегодня, 13:33
⚡ Гран-при Франции. Малинин победил с отрывом в 40 баллов, Сяо Хим Фа – 2-й, Эгадзе – 3-й
451сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
1вчера, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
116 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57