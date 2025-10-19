Татьяна Тарасова: «Малинин – фигурист будущего. Даже не понимаю, как судьи ставили ему оценки, можно было бы спокойно еще 40 баллов сверху дать»

Тарасова считает, что у Малинина нет конкурентов в борьбе за золото Олимпиады.

Сегодня американский фигурист Илья Малинин победил на этапе Гран-при во Франции с преимуществом в 40 баллов.

«А что особо говорить о мужском одиночном катании? Там катается абсолютный гений, который показывает, что можно делать и так.

Совершенно другое одиночное катание, Илья – фигурист будущего. Даже не понимаю, как судьи ставили ему оценки, можно было бы спокойно еще 40 баллов сверху дать.

На сегодняшний день никто не может составить ему конкуренцию, он будет соревноваться только с самим собой. Уникальный парень всем на радость. При этом он еще не все показал во Франции.

Я до сих пор под впечатлением, даже заикаюсь немного. Что может помешать ему выиграть Олимпиаду? Повторюсь — у него нет конкурентов. Пожелаем, чтобы он был здоров», – сказала Татьяна Тарасова.