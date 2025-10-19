Фир и Гибсон об академии Монреаля: «Мы очень рады переживать все моменты олимпийского сезона вместе, как команда»
Сегодня во французском Анже завершился первый этап Гран-при по фигурному катанию. Победу в танцах на льду одержали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (211,02), вторыми стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (210,24), третьими – литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс (201,05). Все пары представляют ледовую академию Монреаля.
«Мы очень рады переживать все моменты олимпийского сезона вместе, как команда. Все, кто сидят здесь, — из Монреаля.
Это прекрасная возможность соревноваться за медали вместе со своими друзьями.
Мы разделяем множество хороших эмоций вместе, это великолепно», — сказали фигуристы.
Фир отметила, что они ощущали давление от поклонников французской пары Фурнье-Бодри – Сизерон.
«Честно сказать, мы очень рады этому давлению. Мы обычно чувствуем волнение толпы. Но здесь, в Анже, очень поддерживают каждого спортсмена, не только домашних атлетов.
Я увидела фан-сектор Гийома и Лоранс с их огромными картонными лицами и лишь рассмеялась, подумала, как это круто», — цитирует Фир «Чемпионат».