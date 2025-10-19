Адам Сяо Хим Фа: «В начале сезона чувствовал давление, потому что он олимпийский. Много тренировался, но не все получалось»

Француз Адам Сяо Хим Фа заявил, что чувствует давление олимпийского сезона.

Сегодня он завоевал серебро на этапе Гран-при во Франции, победу одержал американец Илья Малинин.

«В начале сезона не чувствовал себя хорошо, чувствовал давление. Конечно, потому что это олимпийский сезон. Много тренировался, но не все получалось.

Потом поговорил со своими тренерами, в том числе о том, почему я люблю фигурное катание, что в нем хочу сделать. Теперь все хорошо.

Неважно, что случается на конкретном соревновании или в жизни. Важно, что ты должен просто наслаждаться жизнью», — сказал Сяо Хим Фа.

Он отметил, что обращался за помощью к психологу.

«Работали над тем, как я могу быть довольным собой без особого давления. С учетом факта, что это олимпийский сезон, могу соревноваться и допускать ошибки. Это нормально. Пытались найти ответ», — цитирует Сяо Хим Фа «Чемпионат».