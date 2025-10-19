12

Илья Малинин: «Моя произвольная программа посвящена истории моей жизни со всеми сложностями, преградами»

Американский фигурист Илья Малинин рассказал, о чем его произвольная программа.

«Моя программа посвящена истории моей жизни со всеми сложностями, преградами. Люди могут найти в ней ответы, как справляться со сложностями.

Жизнь полна множества противоречий, в ней важно не останавливаться, а постоянно развиваться. Важно то, каким человеком ты будешь на выходе», — сказал Малинин. 

«В этом сезоне перестал думать о своих результатах, о том, где я, пытался просто понять, как мне быть на 100% готовым всегда, в том числе на Олимпийских играх.

Конечно, бывают ошибки, что-то не получается, но я сосредоточен на решении этого вопроса», — цитирует Малинина «Чемпионат».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Илья Малинин
мужское катание
сборная США
