Рид и Амбрулевичюс: «Как команда мы победили, ведь все медали будут в Монреале»

Литовские фигуристы Рид и Амбрулевичюс отреагировали на бронзу Гран-при Франции.

Сегодня во французском Анже завершился первый этап Гран-при по фигурному катанию. Победу в танцах на льду одержали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (211,02), вторыми стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (210,24), третьими – литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс (201,05). Все пары представляют ледовую академию Монреаля.

«Мы очень горды быть здесь, на этом месте. Как команда мы победили, ведь все медали будут в Монреале.

Канада для нас — это второй дом. Наш второй этап Гран-при будет там, поэтому мы будем рады там тоже хорошо выступить», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.