Даниил Глейхенгауз: «Возвращение Валиевой в спорт должно быть как взрыв Вселенной. Этого ждет огромное количество людей»

Даниил Глейхенгауз верит в возвращение Камилы Валиевой на соревнования.

Фигуристка дисквалифицирована до декабря 2025 года за допинг – в ее пробе был обнаружен триметазидин.

– Камила у нас идет отдельно. Ее возвращение в спорт должно быть как взрыв Вселенной. Этого ждет огромное количество людей. И это как будто бы правильная история.

Мы все верим в добро и зло, и нам кажется, что Камила, которая вернется в спорт и добьется результата – это правильная сказка. Как будто так должно произойти. В это хочется верить.

– Ты веришь?

– Пока да. Я представляю, как она начнет полноценно тренироваться, набирать форму. Вопрос здоровья и мотивации в момент, когда пойдет соревновательная подготовка с накатыванием программ. В данный момент я в это верю и очень жду, – сказал тренер и хореограф в шоу «Каток» на ютуб-канале «ДоброFON».

В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом