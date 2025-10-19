Гран-при Франции. Фурнье-Бодри и Сизерон, Малинин, Сакамото, Левито, Дэвис и Смолкин выступят с показательными номерами

19 октября фигуристы выступят с показательными номерами на Гран-при во Франции.

Гран-при по фигурному катанию 1-й этап Grand Prix de France Анже, Франция Показательные выступления Начало – 20.00 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko. Первое отделение 1. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) 2. Элис Лин-Грейси (США) 3. Эндрю Торгашев (США) 4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) 5. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) 6. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция) 7. Француа Пито (Франция) 8. Рион Сумийоши (Япония) 9. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) 10. Лорин Шильд (Франция) 11. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) 12. Ледовый театр Второе отделение 13. Ника Эгадзе (Грузия) 14. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) 15. Изабо Левито (США) 16. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) 17. Лукас Бричги (Швейцария) 18. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) 19. Каори Сакамото (Япония) 20. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) 21. Адам Сяо Хим Фа (Франция) 22. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) 23. Ами Накаи (Япония) 24. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) 25. Илья Малинин (США)