Гран-при Франции. Фурнье-Бодри и Сизерон, Малинин, Сакамото, Левито, Дэвис и Смолкин выступят с показательными номерами
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Grand Prix de France
Анже, Франция
Показательные выступления
Начало – 20.00 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.
Первое отделение
1. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
2. Элис Лин-Грейси (США)
3. Эндрю Торгашев (США)
4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция)
5. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
6. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция)
7. Француа Пито (Франция)
8. Рион Сумийоши (Япония)
9. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
10. Лорин Шильд (Франция)
11. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
12. Ледовый театр
Второе отделение
13. Ника Эгадзе (Грузия)
14. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
15. Изабо Левито (США)
16. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
17. Лукас Бричги (Швейцария)
18. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
19. Каори Сакамото (Япония)
20. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
21. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
22. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
23. Ами Накаи (Япония)
24. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)
25. Илья Малинин (США)