Live
39

Гран-при Франции. Фурнье-Бодри и Сизерон, Малинин, Сакамото, Левито, Дэвис и Смолкин выступят с показательными номерами

19 октября фигуристы выступят с показательными номерами на Гран-при во Франции.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Показательные выступления

Начало – 20.00 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko. 

Первое отделение

1. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)

2. Элис Лин-Грейси (США)

3. Эндрю Торгашев (США)

4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция)

5. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

6. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция)

7. Француа Пито (Франция)

8. Рион Сумийоши (Япония)

9. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

10. Лорин Шильд (Франция)

11. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

12. Ледовый театр

Второе отделение

13. Ника Эгадзе (Грузия)

14. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

15. Изабо Левито (США)

16. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

17. Лукас Бричги (Швейцария)

18. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) 

19. Каори Сакамото (Япония)

20. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

21. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

22. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

23. Ами Накаи (Япония)

24. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)

25. Илья Малинин (США)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
Элис Лин-Грейси
Ким Чхэ Ен
Эндрю Торгашев
Деанна Стеллато-Дудек
logoРион Сумийоши
logoДиана Дэвис
Лорин Шильд
logoГлеб Смолкин
Ника Эгадзе
logoИзабо Левито
logoКаори Сакамото
Адам Сяо Хим Фа
Лайла Фир
Льюис Гибсон
Рюичи Кихара
Рику Миура
Лоранс Фурнье-Бодри
logoГийом Сизерон
logoИлья Малинин
logoсборная Литвы
logoГран-при Франции
пары
logoсборная Великобритании
logoсборная Швейцарии
logoсборная Японии
женское катание
танцы на льду
сборная Грузии
logoсборная Южной Кореи
logoсборная США
logoсборная Франции
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Илья Малинин: «Моя произвольная программа посвящена истории моей жизни со всеми сложностями, преградами»
1249 минут назад
Тарасова о конкуренции Петросян с японками: «У нее есть все, чтобы выигрывать. Поэтому на Олимпиаде будет очень интересное противостояние»
4сегодня, 16:11
Татьяна Тарасова: «Мне кажется, Фурнье-Бодри и Сизерон не выиграют Олимпийские игры. Надо внимательно смотреть и на конкурентов»
26сегодня, 16:04
Татьяна Тарасова: «Малинин – фигурист будущего. Даже не понимаю, как судьи ставили ему оценки, можно было бы спокойно еще 40 баллов сверху дать»
5сегодня, 15:58
Ника Эгадзе: «Рад наконец-то получить медаль. До этого пять раз я был на четвертом месте»
12сегодня, 15:49
Адам Сяо Хим Фа: «В начале сезона чувствовал давление, потому что он олимпийский. Много тренировался, но не все получалось»
4сегодня, 15:29
Фир и Гибсон об академии Монреаля: «Мы очень рады переживать все моменты олимпийского сезона вместе, как команда»
10сегодня, 15:27
Рид и Амбрулевичюс: «Как команда мы победили, ведь все медали будут в Монреале»
16сегодня, 15:09
Илья Малинин: «Я до последнего не знал, приеду ли во Францию. Не думал о рекордах или баллах, мне было главное доехать программу до конца»
16сегодня, 14:43
Оценка судьи из Литвы для Гиньяр и Фаббри на Гран-при Франции оказалась на 10 баллов ниже средней
55сегодня, 14:28
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
1вчера, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
116 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57