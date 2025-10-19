Татьяна Тарасова: «Мне кажется, Фурнье-Бодри и Сизерон не выиграют Олимпийские игры. Надо внимательно смотреть и на конкурентов»

Тарасова сомневается, что Фурнье-Бодри и Сизерон победят на Олимпиаде в Милане.

Сегодня французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выиграли золото в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции. Это их первый совместный международный турнир.

«Мне кажется, они не выиграют Олимпийские игры. Надо внимательно смотреть и на конкурентов.

Отмечу, что произвольная программа была божественным подарком всем нам. Так никто не катался, не катается и пока не будет кататься. Все, что они делали, – уникально, только им это под силу. Какие-то отдельные элементы могут исполнить и другие, но все вместе...

Возможно, до Олимпиады они еще прибавят. Оригинальный танец у них получился не таким новаторским, как произвольный. Надо что-то с ним делать, и они в состоянии это сделать. Их техническое совершенство не подлежит сомнению, как и уникальное мастерство», – сказала Татьяна Тарасова.