Роднина о реакции на ее слова о пенсиях: «Одно только знаю, что сила в правде. Я там что, какую-то неправду сказала?»

Ирина Роднина заявила, что ей была непонятна реакция на ее слова о пенсии в РФ.

В августе Роднина, отвечая на вопрос, достаточны ли пенсии в России, сказала: «У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия – это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости.

Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться».

— Ваше последнее высказывание о пенсии многие раскритиковали. Удивились такой реакции общества?

— Я не поняла такую реакцию. Просто надо же подогревать. Видно, в конце лета всем было нечем заняться — новостей никаких нет.

Я никак на это не реагировала. Знаете, сколько всего про меня говорят с 1969 года, когда я только первый раз на пьедестал встала. Одно только знаю, что сила в правде. Я там что, какую-то неправду сказала?

Видно, слово пенсия вызывает у всех такую реакцию, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Роднина.

Роднина о пенсиях: «Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население достаточно для своей страны?»

