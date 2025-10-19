Роднина о реакции на ее слова о пенсиях: «Одно только знаю, что сила в правде. Я там что, какую-то неправду сказала?»
В августе Роднина, отвечая на вопрос, достаточны ли пенсии в России, сказала: «У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия – это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости.
Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться».
— Ваше последнее высказывание о пенсии многие раскритиковали. Удивились такой реакции общества?
— Я не поняла такую реакцию. Просто надо же подогревать. Видно, в конце лета всем было нечем заняться — новостей никаких нет.
Я никак на это не реагировала. Знаете, сколько всего про меня говорят с 1969 года, когда я только первый раз на пьедестал встала. Одно только знаю, что сила в правде. Я там что, какую-то неправду сказала?
Видно, слово пенсия вызывает у всех такую реакцию, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Роднина.
Роднина о пенсиях: «Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население достаточно для своей страны?»