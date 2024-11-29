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Глейхенгауз о Трусовой на контрольных прокатах: «Зритель идет на имена. Благодаря тому, что там была Саша, были полные трибуны»

Глейхенгауз высказался о выступлении Трусовой на контрольных прокатах.

– Было бы здорово, если бы на контрольных прокатах выходило много спортсменов, которые завершили карьеру. Это же не соревнования, это предшоу. Зачем? Чтобы пришли зрители на стадион. Зритель идет на имена.

Сейчас у нас нет чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, соответственно, сложно тем спортсменам, которые в данный момент топовые в России, стать такими же медийными, как Женя, Алина, Саша, Аня, Камила. Участие таких имен хотя бы даже в прокатах все равно привлекло бы и СМИ, и зрителей.

А Саша Трусова захотела и поработала – чтобы привести себя в форму и проехать эти 4 минуты. Понятно, что в шоу все катают и на тренировках прыгают, но это все равно абсолютно разный уровень.

Если говорим про соревновательный момент, то сложно делать прогнозы, потому что и усложнились вращения, и уровень у нас высокий – просто выйти и на одном имени невозможно (побеждать). Ты должен показать набор элементов.

Если бороться за топ-3, то нужно минимум сделать один четверной и при этом собрать всю программу, не потерять ни на вращениях, ни на дорожках. Насколько это конкурентоспособно – если Саша или еще кто-то вернется – будет видно только на самих соревнованиях.

Здорово бы это было, если бы произошло? Для медийности и для самого вида – да, здорово.

– Неужели ты считаешь, что наши сборники не соберут зрителей на контрольные прокаты?

– Полные трибуны, мне кажется... Вот в Питере были почти полные трибуны и там была Саша. Я думаю, что благодаря тому, что она там была, были полные трибуны, – сказал хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз в шоу «Каток».

«Мне кажется, что когда катался Леша Ягудин, если спортсмен заканчивал или брал паузу, то вернуться было намного проще, чем сейчас. Сейчас внимание, СМИ, соцсети, интернет – спортсмен дошел до своей цели, выиграл, стал знаменитым и теперь пожинает плоды своей работы. А отказываться от всего этого, возвращаться и тренироваться – еще и не понятно, чем это закончится», – добавил хореограф.

«Для меня мир обрушился, я что должна сделать?» Трусова выговорилась на Первом канале

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ютуб-канал ДоброFON
logoсборная России
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoДаниил Глейхенгауз
logoконтрольные прокаты
женское катание
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