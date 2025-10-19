Ника Эгадзе: «Рад наконец-то получить медаль. До этого пять раз я был на четвертом месте»

Грузинский фигурист Эгадзе высказался о первой медали этапа Гран-при в карьере.

Сегодня Ника Эгадзе завоевал бронзу на Гран-при во Франции.

«Очень рад наконец-то получить медаль. До этого пять раз я был на четвертом месте. Меня это, конечно, заставляло работать лучше, тренироваться больше, но хотелось и победить.

Сейчас рад наконец-то завоевать медаль», — сказал Эгадзе.

«Эта программа посвящена Грузии, где я родился. К сожалению, не могу там тренироваться, поэтому решил показать, что очень скучаю по своей родной стране.

В произвольной программе пытаюсь показать свои позитивные стороны, как важно быть расслабленным, уверенным», — цитирует Эгадзе «Чемпионат».