Ника Эгадзе: «Рад наконец-то получить медаль. До этого пять раз я был на четвертом месте»
Грузинский фигурист Эгадзе высказался о первой медали этапа Гран-при в карьере.
Сегодня Ника Эгадзе завоевал бронзу на Гран-при во Франции.
«Очень рад наконец-то получить медаль. До этого пять раз я был на четвертом месте. Меня это, конечно, заставляло работать лучше, тренироваться больше, но хотелось и победить.
Сейчас рад наконец-то завоевать медаль», — сказал Эгадзе.
«Эта программа посвящена Грузии, где я родился. К сожалению, не могу там тренироваться, поэтому решил показать, что очень скучаю по своей родной стране.
В произвольной программе пытаюсь показать свои позитивные стороны, как важно быть расслабленным, уверенным», — цитирует Эгадзе «Чемпионат».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости