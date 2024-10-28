Даниил Глейхенгауз: «Когда мы общались с Валиевой в последний раз, ее желанием было вернуться в спорт. Мне бы хотелось, чтобы она это сделала»

Даниил Глейхенгауз сообщил о желании Камилы Валиевой вернуться в спорт.

В январе фигуристка была дисквалифицирована на 4 года – в ее допинг-пробе от 25 декабря 2021 года был найден триметазидин. Дисквалификация Валиевой завершится в 2025 году.

«Когда мы общались в последний раз, то ее желанием было вернуться в спорт. Что будет, через сколько времени это произойдет, все будет зависеть только от нее.

Мне бы лично просто бы очень хотелось, чтобы она это сделала, потому что не хочется, чтобы фигурное катание осталось без такого уникального спортсмена», – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе.

В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом