  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Глейхенгауз о слушаниях по делу Валиевой: «Спрашивали, видел ли я ее дедушку. Да, видел, огурцы нам приносил. Вживую с ним общался»
37

Глейхенгауз о слушаниях по делу Валиевой: «Спрашивали, видел ли я ее дедушку. Да, видел, огурцы нам приносил. Вживую с ним общался»

Даниил Глейхенгауз рассказал, как проходили слушания по допинг-делу Валиевой.

В январе этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года – в ее допинг-пробе был найден триметазидин. 

– Вы участвовали в слушаниях по делу Камилы, как это было? Чувствовали ли какую-то предвзятость?

– Это было онлайн. Я приехал в адвокатскую контору, которая вела ее дело, это было в Москва-сити. По видеосвязи участвовал в заседании. Честно говоря, волнительное действо. Было прям стремно, все так официально, «клянетесь ли вы говорить только правду», и так далее.

– Отвечали на английском?

– Был переводчик, я разговаривал на русском. Они задавали вопросы. Я не глупый человек, но мне казалось, что с каждым вопросом они подводили к ответу, который был нужен им.

Не важно, что ты отвечаешь. Тебе задали вопрос – ты на него ответил. Тебе задают этот же вопрос, но в другой формулировке. И так минут пять подряд. Ты сидишь и не понимаешь, а что от тебя хотят.

Я говорил им все, как есть, не было каких-то переживаний. Мои вопросы были достаточно простые: «Видели ли вы дедушку?». Да, видел, огурцы нам приносил. Вживую с ним общался.

Прямых вопросов про допинг мне не задавали. По ощущениям, им было не важно, что я тренер по фигурному катанию.

– Это было один раз?

– Я ездил один раз. Со мной было не так долго – минут 30-40.

– То есть возникло ощущение, что все идет в одну сторону?

– Да, есть своя определенная версия или направление. Им нужно, чтобы ты туда ответил. Если ты отвечаешь не так, как надо, просто продолжают задавать один и тот же вопрос, – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе

«Защита так абсурдна, что даже дед под вопросом». Дело Валиевой – 130 страниц стыда

В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
logoдопинг
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoДаниил Глейхенгауз
logoКамила Валиева
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Даниил Глейхенгауз: «Настрой у Валиевой боевой, она будет восстанавливать форму. Если она вернется, наши двери открыты – 100 процентов»
1840 минут назад
Трибьют Валиевой на Гран-при – от швейцарской ученицы Этери: похожи и движения, и платье
8130 августа, 09:55
Гордеева о допинге Валиевой: «Считаю, что это был недосмотр тренера и врачей. Но допинг в фигурном катании не нужен»
4114 июля, 10:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Даниил Глейхенгауз: «На Sports.ru бывают комментарии, с которых можно поржать. Там и обидного много, но иногда очень четко»
712 минут назад
Турнир памяти Гринькова. Костылева, Лукашова, Юрова, Плескачева и Дзепка покажут произвольные программы
12323 минуты назадLive
Даниил Глейхенгауз: «Настрой у Валиевой боевой, она будет восстанавливать форму. Если она вернется, наши двери открыты – 100 процентов»
1840 минут назад
Глейхенгауз об открытой тренировке: «Это идея Тутберидзе. Проблемы с долгом у Парсеговой больше нет, все нужные средства собраны и должны были быть переданы»
30сегодня, 09:37
Даниил Глейхенгауз: «Возвращение Трусовой вызывает уважение. Было бы здорово, если бы на прокаты вышла любая из наших девушек – Загитова, Медведева, Щербакова»
20сегодня, 09:28
Новая короткая программа Владислава Дикиджи поставлена под песню Natural Blues в исполнении Therr Maitz и Скриптонита
14сегодня, 09:10
Татьяна Тарасова: «Допинг у нас не распространен, я отработала всю жизнь и могу об этом говорить. Американцы пусть собой занимаются»
19сегодня, 08:44
Режиссер шоу Загитовой: «Если нам удастся подарить праздник детям Курска и Белгорода, отвлечь их от тяжелых будней, это будет большое счастье»
139сегодня, 08:12
Глава USADA Тайгерт: «С Валиевой обращались как с подопытным кроликом. Что-то нужно сделать в отношении врачей и системы, которая все это поддерживала»
51сегодня, 07:53
Ирина Слуцкая: «Больше всего радовалась, что в начале карьеры стала обладательницей импортных кроссовок и костюма с надписью «Сборная СССР»
9сегодня, 06:38
Ко всем новостям
Последние новости
Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»
1521 сентября, 11:09
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
919 сентября, 19:24
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
19 сентября, 15:15
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
317 сентября, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
15 сентября, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
115 сентября, 15:22