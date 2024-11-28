Губерниев о допинг-деле Швентек: «Они же как-то защищались, значит, доводы были признаны убедительными. А мы сейчас в лесу ищем дедушку Валиевой»

Губерниев напомнил о дедушке Валиевой, комментируя допинг-дело Швентек.

В августе вторая ракетка мира из Польши Ига Швентек сдала положительный тест на триметазидин. Ее отстранили на 1 месяц ввиду «отсутствия существенной вины или халатности» со стороны спортсменки.

Ранее из-за этого же вещества в пробе была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева – на 4 года. Согласно одной из версий, допинг попал в ее организм через продукты (в частности, клубничный десерт), которыми ее угощал дедушка, принимавший триметазидин для лечения.

«Мы сейчас можем сколько угодно рассказывать о мировом закулисье, но у людей, значит, была правильная защита, не так ли? Они же как-то защищались, значит, их доводы были признаны убедительными. А мы сейчас в лесу ищем дедушку Валиевой, который после того раза заблудился, и до сих пор мы ему кричим: «Ау, дед, ты где?» А он нам не отвечает, не отзывается.

И все те люди, которые дедушку видели, они тоже пропали. Поэтому начинать надо с себя, а не рассказывать, что все козлы и у нас двойные стандарты. Вот когда мы с себя будем начинать думать о своей стране, а не что у них, тогда у нас будет счастье», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц