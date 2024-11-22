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Анастасия Волочкова: «После всего, что прошла Валиева, вернуться – это святое дело. Она покажет еще больший результат!»

Анастасия Волочкова считает, что Валиева сможет побеждать после возвращения.

Ранее фигуристка Камила Валиева рассказала, что планирует вернуться в спорт после дисквалификации.

«Поддерживаю Камилу в этом! Нужно вернуться в профессиональный спорт. После всего того, что она прошла, вернуться – это святое дело. Она покажет еще больший результат! У нее такая сила воли, такая выдержка... Все эти испытания ее еще больше укрепили.

Мне кажется, у нее и есть больше силы и уверенность, что новые победы не заставят себя долго ждать. Она не сидела без дела, участвует в шоу, занимается творчеством», – сказала Волочкова.

«Долгий перерыв? Например, если балерина долго не выходит на профессиональную сцену, а работает в балетном зале – это другая концентрация энергии, выкладка. Естественно, идет потеря формы.

Бумерангом все вернется тем, кто принимал решение о дисквалификации», – добавила балерина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
женское катание
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