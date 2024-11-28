Юрист Анцелиович о допинге Швентек: «Ей удалось установить источник – самое главное, чего не удалось в деле Валиевой. Никаких параллелей нет»

Юрист Анцелиович сравнила допинг-дела фигуристки Валиевой и теннисистки Швентек.

В августе вторая ракетка мира из Польши Ига Швентек сдала положительный тест на триметазидин. Ее отстранили на 1 месяц ввиду «отсутствия существенной вины или халатности» со стороны спортсменки.

Ранее из-за этого же вещества в допинг-пробе была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева – на 4 года.

«Никаких параллелей с делом Валиевой нет. Швентек удалось установить источник – это самое главное, чего не удалось в деле Камилы. Мы знаем, что версии защиты Валиевой не поверили, тут же наоборот.

По-видимому, она смогла провести анализы препаратов, которые употребляла, и там действительно нашли следы загрязнения. Поэтому и наказание в таких ситуациях – от выговора до двух лет в зависимости от степени вины. В случае с мелатонином (который принимала Швентек – Спортс’‘), как правило, дают не самые большие санкции», – сказала юрист Анна Анцелиович .

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц