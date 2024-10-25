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Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте

«Лига чемпионов» по фигурному катанию пройдет с 25 октября по 31 марта.

На турнире выступят шесть команд: Алтайские аргали, Амурские тигры, Байкальские нерпы, Дальневосточные леопарды, Забайкальские манулы, Тихоокеанские сивучи.

Лига чемпионов по фигурному катанию

Расписание

Гран-при России, 1-й этап

Магнитогорск, 23-27 октября 2024

Гран-при России, 2-й этап

Казань, 30 октября – 3 ноября 2024

Гран-при России, 3-й этап

Красноярск, 6-10 ноября 2024

Гран-при России, 4-й этап

Москва, 13-17 ноября 2024

Гран-при России, 5-й этап

Санкт-Петербург, 20-24 ноября 2024

Чемпионат России

Омск, 18-23 декабря 2024

Чемпионат России по прыжкам

Санкт-Петербург, 16-20 января 2025

Финал Гран-при России

Красноярск, 13-17 февраля 2025

Челленджи

С декабря по март

Вызовы капитанов

С декабря по март

Теперь и в фигурке есть Лига чемпионов. Что об этом известно?

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
танцы на льду
пары
мужское катание
женское катание
Лига чемпионов (фигурное катание)
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