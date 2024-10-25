Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
На турнире выступят шесть команд: Алтайские аргали, Амурские тигры, Байкальские нерпы, Дальневосточные леопарды, Забайкальские манулы, Тихоокеанские сивучи.
Лига чемпионов по фигурному катанию
Расписание
Гран-при России, 1-й этап
Магнитогорск, 23-27 октября 2024
Гран-при России, 2-й этап
Казань, 30 октября – 3 ноября 2024
Гран-при России, 3-й этап
Красноярск, 6-10 ноября 2024
Гран-при России, 4-й этап
Москва, 13-17 ноября 2024
Гран-при России, 5-й этап
Санкт-Петербург, 20-24 ноября 2024
Чемпионат России
Омск, 18-23 декабря 2024
Чемпионат России по прыжкам
Санкт-Петербург, 16-20 января 2025
Финал Гран-при России
Красноярск, 13-17 февраля 2025
Челленджи
С декабря по март
Вызовы капитанов
С декабря по март
Теперь и в фигурке есть Лига чемпионов. Что об этом известно?
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