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Алена Леонова на слова Михаила Кержакова о токсичности фигурного катания: «В футболе не так много жарких споров в комментариях, потому что это командный спорт»

Алена Леонова объяснила, почему фигурное катание называют токсичным видом спорта.

Ранее такое мнение выразил вратарь футбольного «Зенита» Михаил Кержаков.

«В футболе не так много жарких споров в комментариях среди болельщиков, потому что это командный вид спорта. Там фанаты в основном поддерживают именно свои клубы, а у нас много спортсменок выступает на том же Гран-при России, и у каждой есть свой фан-клуб, который будет за нее топить. Поэтому и происходят массовые дискуссии в комментариях именно под новостями про фигурное катание.

Мне кажется, что сейчас именно фигурное катание является самым популярным видом спорта в России. Наши спортсмены являются двигателем популяризации фигурного катания в стране. И это здорово», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: РБ Спорт
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