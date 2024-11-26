Алена Леонова на слова Михаила Кержакова о токсичности фигурного катания: «В футболе не так много жарких споров в комментариях, потому что это командный спорт»

Алена Леонова объяснила, почему фигурное катание называют токсичным видом спорта.

Ранее такое мнение выразил вратарь футбольного «Зенита » Михаил Кержаков .

«В футболе не так много жарких споров в комментариях среди болельщиков, потому что это командный вид спорта. Там фанаты в основном поддерживают именно свои клубы, а у нас много спортсменок выступает на том же Гран-при России, и у каждой есть свой фан-клуб, который будет за нее топить. Поэтому и происходят массовые дискуссии в комментариях именно под новостями про фигурное катание.

Мне кажется, что сейчас именно фигурное катание является самым популярным видом спорта в России. Наши спортсмены являются двигателем популяризации фигурного катания в стране. И это здорово», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012.