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Фигуристка Туктамышева: «Согласилась бы сыграть за «Зенит»? 100% выйду! Я могу хорошо отбирать, иногда давать пасы, но точно не забивать»

Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что готова сыграть за «Зенит».

– Недавно Евгения Медведева сыграла пять минут за «Динамо» в товарищеском матче против медиакоманды «Амкал». Учитывая вашу любовь к «Зениту», если клуб организует что-то подобное и предложит вам сыграть, то согласитесь?

– Я 100 процентов выйду! Очень люблю играть в футбол. Когда есть возможность, то с удовольствием. Бывало так, что в межсезонье фигурного катания мы разминаемся как раз игрой в футбол. Так, например, часто делал Женя Плющенко. Это прекрасно разогревает, развивает реакцию.

– А на какой позиции хотели бы сыграть?

– Не знаю, но я могу хорошо отбирать, иногда давать пасы. Но точно не забивать. Я больше бы оборонялась, чем атаковала, – рассказала чемпионка мира 2015 года Туктамышева.

Растерянная Медведева, трешток Лещука и радостный Мостовой. Что было за кадром «Динамо» – «Амкал»?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Комсомольская правда»
logoсборная России
женское катание
logoЕлизавета Туктамышева
logoWinline Медиалига
logoЕвгений Плющенко
logoЕвгения Медведева
logoЗенит
logoАмкал
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