Пятикратная чемпионка Европы Бонали заявила, что у нее украли медали: «Мой дом ограбили двое, вынесли все ценности»

Чемпионка Европы француженка Бонали заявила, что грабители забрали у нее медали.

Пятикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Сюрия Бонали сообщила, что ее ограбили.

«Медалей, завоеванных мною в прошлом, к сожалению, больше нет. Несколько дней назад кто-то – точнее говоря, двое – ограбили мой дом и вынесли все ценности. Просьба к жителям Лас-Вегаса: если вы увидите в продаже золотые и серебряные медали, пожалуйста, немедленно сообщите в полицию», – написала 51-летняя Бонали.

Бонали выигрывала золото на чемпионатах Европы с 1991 по 1995 год, а также серебро в 1996-м. Кроме того, она является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира (1993, 1994, 1995).