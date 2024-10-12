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Елизавета Андреева: «Те, кто были на Олимпиаде, – Щербакова, Трусова, Валиева – все они мои кумиры»

Фигуристка Андреева назвала Щербакову, Трусову и Валиеву своими кумирами.

Сегодня Елизавета Андреева, которая тренируется в центре Этери Тутберидзе, заняла второе место на этапе юниорского Гран-при России в Москве (203,42 балла).

– Есть ли чувство удовлетворения от этих прокатов?

– Конечно, полного удовлетворения нет, потому что и в короткой программе была досадная ошибка, и в произвольной второй четверной не получился. Все исправим, будем работать, дорабатывать, чтобы таких ошибок не было.

– Поторопилась немножко или волновалась?

– Больше, наверное, поторопилась.

– Как тебе вот такая «теннисная» система, когда турниры идут каждую неделю?

– Не знаю, мы просто захотели съездить в Санкт‑Петербург, попробовать. И недавно нам сказали, что буду здесь на этапе.

– Это твой дебют в серии Гран‑при. Какие твои ощущения?

– Наверное, представляла так, как идет. Потому что зрителей много, что нечасто случается. Это очень приятно всегда.

– Как тренеры настраивали тебя на эти старты?

– В основном говорили, чтобы катала спокойно, на тренировке катаю, значит, надо представлять, что я на тренировке, передо мной сидят не судьи, а тренерский штаб.

– Ты в произвольной программе под музыку из фильма «Джеймс Бонд» какой образ представляешь?

– Девушка Джеймса Бонда. Мне все очень нравится.

– Есть ли у тебя какие‑то кумиры в фигурном катании, которые тебя вдохновляют?

– Меня все девчонки старшего возраста вдохновляют. Те, кто были на Олимпиаде: Аня Щербакова, Саша Трусова, Камила Валиева. Все они – мои кумиры, – сказала Андреева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
logoОлимпиада-2022
женское катание
logoМатч ТВ
logoАнна Щербакова
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoКамила Валиева
Елизавета Андреева
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