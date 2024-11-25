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Александра Трусова: «Никогда не бываю удовлетворена своей работой, не умею себя хвалить. Когда упала в шоу с тройного флипа, готова была себя убить за это»

Александра Трусова ответила на вопрос, чему ее научил большой спорт.

– Всегда быть недовольной тем, что я делаю. Я никогда не бываю удовлетворена своей работой, никогда. Я всегда знаю, что могло быть лучше. Скорее всего, это не очень хорошо, но я не умею себя хвалить.

Особенно это проявляется сейчас, когда я перестала жить с родителями, вся моя деятельность стала только на мне, и я понимаю, что это моя ответственность. Мне всегда кажется, что я где-то недоработала.

– Подожди, ты сделала пять четверных на Олимпиаде – и ты все равно себя за это журила?

– Нет, это как цель, она выполнена, и я этому рада. После Олимпиады я находилась в таком состоянии, что себя ни в коем случае не ругала. Жила с тем, что я одну цель достигла, а другую нет. Хотя я думала, что одно к другому приведет. Моя работа теперь делится на разные виды деятельности, и я все равно считаю, что где-то не так сделала, могла лучше.

– Приведи пример.

– Из последнего. Четыре шоу было за выходные – «Русалочка». Три я откатала чисто, с каскадами 3-3, с тройными лутцами, все нормально – поддержки, полеты, с шоу я не выхожу, постоянно на льду. И в одном из шоу – третьем – я упала с тройного флипа. Я была себя готова убить за это. Я никак, я не имею права, я не могу – какие-то такие моменты.

Часто пересматриваю рекламу, которая снимала. Или какие-то кружочки в соцсетях, вижу свои ошибки в речи – считаю, что я могла лучше, – сказала серебряный призер Пекина-2022 в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoсборная России
женское катание
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