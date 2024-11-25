Александра Трусова: «Тренироваться тяжело, пока готовилась к прокатам – все части тела болели. Понимаю, насколько мне раньше было проще что-то делать»
– Как ты сейчас оцениваешь свой легендарный прокат на Олимпиаде?
– Хорошо. Да, хорошо, конечно.
– Пересматривала?
– Много раз. Я могу, мне бывает грустно, я могу посмотреть все прокаты – от самого детства до Олимпиады. У всех людей такое бывает, мне кажется, особенно у женщин.
– Тебе это поднимает настроение?
– Да нет, наоборот – ностальгия. Мне кажется, такие моменты можно посмотреть, чтобы заплакать.
– Может, ты просто хочешь вернуться на соревнования?
– Иногда хочу. Наверное, я уже никогда не смогу быть не спортсменкой. Поэтому я всегда буду думать: а вот, могла бы выступать.
– Ты относишься к тому типу спортсменов, которые после окончания карьеры не могут перестать тренироваться. Я вот когда выиграл Олимпиаду, для меня было: все, я всю жизнь тренировался. Чтобы я еще раз переступил через себя? Да никогда в жизни.
– Может, потому что ты выиграл? Я не могу сказать, что мне всегда прямо нравится тренироваться. Это тяжело, пока готовилась к прокатам, у меня все части тела болели. Я понимаю, насколько мне раньше было проще что-то делать.
Я знаю, что делать, чтобы прийти в хорошую форму, и насколько это повредит здоровью. Из этого я делаю выбор – выступать мне или нет, тренироваться или нет. Но я не могу не тренироваться – это точно. Если не на льду, то занимаюсь ОФП, хореографией.
– Потому что ты не выиграла все, что хотела?
– Не знаю. Мне не нравится просто сидеть дома, – сказала Трусова в интервью Максиму Транькову в подкасте «Произвольная программа».
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