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Александра Трусова: «Тренироваться тяжело, пока готовилась к прокатам – все части тела болели. Понимаю, насколько мне раньше было проще что-то делать»

Александра Трусова рассказала, что иногда хочет вернуться на соревнования.

– Как ты сейчас оцениваешь свой легендарный прокат на Олимпиаде?

– Хорошо. Да, хорошо, конечно.

– Пересматривала?

– Много раз. Я могу, мне бывает грустно, я могу посмотреть все прокаты – от самого детства до Олимпиады. У всех людей такое бывает, мне кажется, особенно у женщин.

– Тебе это поднимает настроение?

– Да нет, наоборот – ностальгия. Мне кажется, такие моменты можно посмотреть, чтобы заплакать.

– Может, ты просто хочешь вернуться на соревнования?

– Иногда хочу. Наверное, я уже никогда не смогу быть не спортсменкой. Поэтому я всегда буду думать: а вот, могла бы выступать.

– Ты относишься к тому типу спортсменов, которые после окончания карьеры не могут перестать тренироваться. Я вот когда выиграл Олимпиаду, для меня было: все, я всю жизнь тренировался. Чтобы я еще раз переступил через себя? Да никогда в жизни.

– Может, потому что ты выиграл? Я не могу сказать, что мне всегда прямо нравится тренироваться. Это тяжело, пока готовилась к прокатам, у меня все части тела болели. Я понимаю, насколько мне раньше было проще что-то делать.

Я знаю, что делать, чтобы прийти в хорошую форму, и насколько это повредит здоровью. Из этого я делаю выбор – выступать мне или нет, тренироваться или нет. Но я не могу не тренироваться – это точно. Если не на льду, то занимаюсь ОФП, хореографией.

– Потому что ты не выиграла все, что хотела?

– Не знаю. Мне не нравится просто сидеть дома, – сказала Трусова в интервью Максиму Транькову в подкасте «Произвольная программа». 

Кажется, я потерял Сашу Трусову. Что с ней не так?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
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