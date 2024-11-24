Татьяна Тарасова: «У Дикиджи совершенно уникальное катание. Он просто чемпион мира, Европы и Олимпийских игр!»
Татьяна Тарасова восхитилась выступлением Владислава Дикиджи.
Дикиджи сегодня победил на Гран-при России «Невский лед» в Санкт-Петербурге с результатом 302,47 балла.
«У Влада Дикиджи совершенно уникальное катание. Он просто чемпион мира, Европы и Олимпийских игр! На мировой арене Владислав бы сейчас точно боролся за такие титулы.
Чего сегодня не хватило Пете Гуменнику? Короткой программы. Короткую программу нельзя проигрывать и катать без элемента.
Сегодняшний результат произвольной программы — последствия сорванной короткой. Стресс большой», — сказала Тарасова.
Наших фигуристов награждают баллами как у лучших прокатов в истории. Это очень плохо
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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