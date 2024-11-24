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Татьяна Тарасова: «У Дикиджи совершенно уникальное катание. Он просто чемпион мира, Европы и Олимпийских игр!»

Татьяна Тарасова восхитилась выступлением Владислава Дикиджи.

Дикиджи сегодня победил на Гран-при России «Невский лед» в Санкт-Петербурге с результатом 302,47 балла. 

«У Влада Дикиджи совершенно уникальное катание. Он просто чемпион мира, Европы и Олимпийских игр! На мировой арене Владислав бы сейчас точно боролся за такие титулы.

Чего сегодня не хватило Пете Гуменнику? Короткой программы. Короткую программу нельзя проигрывать и катать без элемента.

Сегодняшний результат произвольной программы — последствия сорванной короткой. Стресс большой», — сказала Тарасова. 

Наших фигуристов награждают баллами как у лучших прокатов в истории. Это очень плохо

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoСерия Гран-при России
мужское катание
Невский лед
logoВладислав Дикиджи
logoсборная России
logoПетр Гуменник
logoТатьяна Тарасова
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