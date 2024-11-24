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Дикиджи, Кондратюк, Семененко, Лутфуллин, Савосин, Угожаев вышли в финал Гран-при России

Дикиджи, Кондратюк и Семененко вышли в финал Гран-при России в мужском катании .

Мужчины

Финал Гран-при

1. Владислав Дикиджи (36 очков)

2. Марк Кондратюк (32)

3. Евгений Семененко (32) 

4. Глеб Лутфуллин (30) 

5. Роман Савосин (28) 

6. Николай Угожаев (28)

7. Григорий Федоров (26) 

8. Дмитрий Алиев (26) 

9. Петр Гуменник (24) 

10. Андрей Мозалев (24) 

11. Матвей Ветлугин (24)

12. Артур Даниелян (20)

Чемпионат России (+6)

13. Егор Рухин (18)

14. Макар Игнатов (14)

15. Даниил Самсонов (14) 

16. Иван Попов (12) 472,44

17. Даниил Постарнаков (10) 

18. Михаил Терновский (10)

Запасные: Артем Ковалев, Семен Соловьев, Илья Строганов. 

Чемпионат России пройдет в декабре, финал Гран-при – в феврале. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoМарк Кондратюк
logoЕвгений Семененко
logoГлеб Лутфуллин
logoВладислав Дикиджи
Роман Савосин
logoДмитрий Алиев
Николай Угожаев
Григорий Федоров
logoАртур Даниелян
logoМатвей Ветлугин
мужское катание
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
logoПетр Гуменник
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