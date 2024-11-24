Владислав Дикиджи: «Очень давно хотел побить планку в 300 баллов. Если бы все-таки не крутил тройной аксель, то пободрее докатал бы»
Сегодня Дикиджи победил на Гран-при России «Невский лед» с результатом 302,47 балла.
«Очень давно хотел побить планку в 300 баллов и очень доволен результатом. Думаю, что если бы все-таки не крутил тройной аксель, то пободрее докатал бы, чем на прошлом этапе в Казани.
Как дорабатывать это все? Нужно просто больше катать. Не буду раскрывать все тайны, нужно просто увеличивать количество прокатов.
Не помню, что сказал тренер после проката. Но по выражению его лица я понял, что он доволен. Понятное дело, отругал меня опять за двойной прыжок. А так — доволен.
По внутренним ощущениям вторая оценка улучшается, я стараюсь концентрироваться не только на прыжках, добавлять руки, корпус.
С корпусом, конечно, беда. По чуть-чуть, маленькими шажочками думаю, что буду совершенствоваться», — сказал Дикиджи.
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