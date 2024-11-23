Худайбердиева о том, почему они с Базиным не общались со СМИ: «Нас не предупредили, что вопросы будут задавать после окончания всего вида»

Худайбердиева объяснила, почему не общалась со СМИ на Гран-при в Петербурге.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин идут вторыми после ритм-танца на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге (81,83 балла).

«Дорогие друзья, болельщики и уважаемые СМИ! Хотели бы прояснить ситуацию, потому что многие пишут, что Худайбердиева и Базин отказались от комментариев.

Дело в том, что нас не предупредили о том, что корреспонденты будут задавать свои вопросы после окончания всего вида, а не каждого проката. Мы с Егором вышли в микст-зону, там одиноко грустили стойки с микрофонами, поэтому мы поняли, что комментарии брать никто не будет.

Далее, дождавшись окончания всех выступлений, мы ушли в отель со своими родными. Нас не предупредили ни заранее, ни после проката, скорее всего, по причине того, что никто нас не видел.

Разговаривать с журналистами – часть работы спортсмена. Мы отказывались от комментариев только на ЧР 2023 года по состоянию здоровья (я теряла сознание после выступления)🙏🏼

Всем спасибо за поддержку. Мы все видим ❤️», – написала фигуристка.