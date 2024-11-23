  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Худайбердиева о том, почему они с Базиным не общались со СМИ: «Нас не предупредили, что вопросы будут задавать после окончания всего вида»
2

Худайбердиева о том, почему они с Базиным не общались со СМИ: «Нас не предупредили, что вопросы будут задавать после окончания всего вида»

Худайбердиева объяснила, почему не общалась со СМИ на Гран-при в Петербурге.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин идут вторыми после ритм-танца на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге (81,83 балла).

«Дорогие друзья, болельщики и уважаемые СМИ! Хотели бы прояснить ситуацию, потому что многие пишут, что Худайбердиева и Базин отказались от комментариев.

Дело в том, что нас не предупредили о том, что корреспонденты будут задавать свои вопросы после окончания всего вида, а не каждого проката. Мы с Егором вышли в микст-зону, там одиноко грустили стойки с микрофонами, поэтому мы поняли, что комментарии брать никто не будет.

Далее, дождавшись окончания всех выступлений, мы ушли в отель со своими родными. Нас не предупредили ни заранее, ни после проката, скорее всего, по причине того, что никто нас не видел.

Разговаривать с журналистами – часть работы спортсмена. Мы отказывались от комментариев только на ЧР 2023 года по состоянию здоровья (я теряла сознание после выступления)🙏🏼

Всем спасибо за поддержку. Мы все видим ❤️», – написала фигуристка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Елизаветы Худайбердиевой
logoСерия Гран-при России
logoЕлизавета Худайбердиева
logoсборная России
танцы на льду
logoЕгор Базин
Невский лед
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при России. «Невский лед». Кагановская и Некрасов, Худайбердиева и Базин, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
12сегодня, 18:16
Гран-при России. «Невский лед». Кагановская и Некрасов выиграли ритм-танец, Худайбердиева и Базин – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и
775сегодня, 16:27
Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
97вчера, 06:06
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Яна Рудковская: «Муравьеву сейчас не зарывать надо, а поддержать. Соня справится! Мы будем ей во всем помогать»
4 минуты назад
Миронов о Санкт-Петербурге: «Мне скучно, не хватает более активного движения. В метро пытаюсь быстрее бежать, но не могу ускориться»
457 минут назад
Гран-при России. «Невский лед». Кагановская и Некрасов, Худайбердиева и Базин, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
12сегодня, 18:16
Гран-при России. «Невский лед». Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Кадырова и Миронов представят произвольные программы
9сегодня, 17:56
Екатерина Миронова: «Сделали прокат как на тренировке. Всегда рады выступать в Санкт-Петербурге, будем это делать, пока не умрем»
2сегодня, 17:36
Василиса Кагановская: «Очередь преодолевается только за счет того, что повышается уровень катания, это не зависит от того, не любят тебя судьи или любят»
43сегодня, 17:26
Гран-при России. «Невский лед». Дикиджи, Лутфуллин, Алиев, Мозалев, Гуменник выйдут на лед с произвольными программами
21сегодня, 17:16
Гран-при России. «Невский лед». Акатьева, Горбачева, Яметова, Муравьева, Важнова выступят с произвольными программами
23сегодня, 17:06
Василиса Кагановская: «Наша задача – не сильно сейчас радоваться, чтобы правильно настроиться на завтра и полностью сделать свою работу»
17сегодня, 16:43
Гран-при России. «Невский лед». Кагановская и Некрасов выиграли ритм-танец, Худайбердиева и Базин – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и
775сегодня, 16:27
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
22 минуты назад
Гран-при Китая. Гленн, Сато, Губанова, Гиньяр и Фаббри, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин выступят с показательными номерами
24 минуты назад
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
10сегодня, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
сегодня, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
1сегодня, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
1вчера, 18:08
«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
6вчера, 11:38
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
19818 ноября, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
218 ноября, 09:00