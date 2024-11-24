Александр Галлямов: «Кто‑то нас уже хотел хоронить, кто‑то думал, что у нас что‑то с формой. Мы не сдались, еще сильнее стали»

Галлямов заявил, что они с Мишиной стали сильнее после 2-го места в короткой.

Сегодня Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу на Гран-при России «Невский лед» в Санкт-Петербурге. После короткой программы они шли вторыми.

Галлямов: Кто‑то нас уже хотел хоронить, а кто‑то после вчерашнего дня думал, что у нас что‑то с формой. Но это абсолютно нормально, такие люди бывают. Мы не сдались, еще сильнее стали, у нас просто не было выбора. Мы вышли и сделали свою работу. Бывает, что кто‑то чисто откатает, кто‑то упадет, тут уже зависит от того, как и кто соберется и справится с давлением. Решает больше не мастерство элементов, а психология, кто с какой головой подойдет к соревнованиям. Это тоже спорт.

Мишина: Думаю нас еще подстегнул первый этап, мы готовились и были физически уверены, что все пройдет хорошо. Расстроились, спортивная злость дала силы.

— Атаковать со спины, со второго места проще?

Галлямов: Мы не крысы, ха-ха.

Мишина: Проще тем, что катаешься произвольную программу раньше. Саша говорит, что не слушает оценки. Я слушаю, но не думаю, что это влияет, я просто люблю все знать в прямом эфире.

Галлямов: Я слушаю оценки, но в моменте, память три секунды. Слышу, но сразу забываю.

— В чем секрет психологии, почему удается выстаивать такие моменты?

Мишина: У каждого спортсмена проходят мысли: «Смогу или не смогу, вдруг упаду, проиграю». Сильный спортсмен скажет, что это обычные мысли, а кто‑то может поддаться эмоциям и допустить ошибку. Эта мысль есть у каждого в голове.

Галлямов: Есть бойцы, а кто‑то может поджать лапу.

— Где видели, что вас «хоронят»?

Галлямов: На просторах Telegram. Это нормально, у каждого свое мнение, каждый болеет за своего любимого спортсмена. В личные сообщения ничего подобного не писали. Была ситуация, когда нас с Лешей Ягудиным болельщики добавили в чат. Он записывал им кружочки, чтобы нас удалили.